Operazione di commercio: Vendita – parte del commercio Compravendita – in diritto, un contratto Tecniche di vendita – attività di marketing Vendita – in Carboneria, il nome delle sezioni territoriali della società segreta Sostantivo Significato e Curiosità su: Vendita – parte del commercio Compravendita – in diritto, un contratto Tecniche di vendita – attività di marketing Vendita – in Carboneria, il nome delle sezioni territoriali della società segreta vendita ( approfondimento) f (pl.: vendite) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) cessione di un oggetto in cambio di denaro luogo ove si vendono cose (gergale) (storia) posto dove si radunavano i seguaci della Carboneria Sillabazione vèn | di | ta Pronuncia IPA: /'vendita/ Etimologia / Derivazione derivazione di vendere (dal latino vendere) Sinonimi (di bene, diritto, ecc.) trasferimento, cessione, alienazione

(di prodotti) commercio, traffico, compravendita, distribuzione, liquidazione, svendita

negozio, bottega, spaccio, smercio, rivendita, esercizio

(diritto) alienamento Contrari (di bene, diritto) compera, acquisto, spesa Parole derivate compravendita, prevendita, rivendita, in contovendita Proverbi e modi di dire vendita al dettaglio : vendita al consumatore finale

