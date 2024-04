La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ha tre dimensioni. SPAZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Spazio – nozione della filosofia e della fisica Spazio – in matematica, termine usato per diversi concetti tra i quali alcuni che fungono da modello per descrivere lo spazio fisico Spazio – in astronomia, porzione di universo situata al di fuori dell'atmosfera stellare o planetaria Spazio – in ortografia, elemento che separa tra di loro le parole di una frase Spazio (barra spaziatrice) – tasto delle macchine da scrivere e poi delle tastiere per computer Spazio – rivista d'arte italiana, edita negli anni cinquanta Spazio – album dei Delta V del 1998 Spazio – EP di Ariete del 2020

spazio ( approfondimento) m sing(pl.: spazi)

estensione di un luogo, vuoto o occupato da corpi Non c'è nemmeno lo spazio per respirare in questa stanzetta! (astronomia) parte dell'universo oltre l'atmosfera terrestre Le astronavi vagabondavano nello spazio. (per estensione) distanza tra due oggetti C'è un metro di spazio fra il mio ed il suo banco (senso figurato) periodo Nello spazio di un paio d'anni è riuscito a diventare miliardario la parte non scritta (generalmente bianca) di un foglio non occupata da da lettere alfabetiche o numeri sul retro del foglio si trova uno spazio dove è obbligatorio apporre la propria firma

Sillabazione

spà | zio

Pronuncia

IPA: /'spatsjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino spatium, forse derivazione di patere ossia «essere aperto»

Citazione

Sinonimi

posto, infinito (astronomia) cosmo, universo, spazio interplanetario distanza, intervallo (di tempo) periodo, arco di tempo, lasso di tempo, spazio di tempo (tipografia:tra parole, tra lettere) spazio bianco

Parole derivate

ciberspazio, iperspazio, semispazio, spazio-tempo, spaziotempo, spazioso, spaziotemporalità

Termini correlati