La Soluzione ♚ La città dei guaglioni La definizione e la soluzione di 6 lettere: La città dei guaglioni. NAPOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La citta dei guaglioni: Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 697 abitanti, capoluogo della regione Campania e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa; è inoltre il terzo comune d'Italia per popolazione (dopo Roma e Milano) e rientra tra le venti città più popolose dell'Unione europea. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti delle popolazioni italiche circostanti. Dopo il crollo dell'Impero romano, ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Napoli (IPA: /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npl]) è un comune italiano di 911 697 abitanti, capoluogo della regione Campania e dell'omonima città metropolitana, centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa; è inoltre il terzo comune d'Italia per popolazione (dopo Roma e Milano) e rientra tra le venti città più popolose dell'Unione europea. Fondata dai cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti delle popolazioni italiche circostanti. Dopo il crollo dell'Impero romano, ... Napoli ( approfondimento) f (toponimo) capoluogo della regione Campania in Italia; è la terza città del paese per numero di abitanti e la capitale economica e culturale del Mezzogiorno Sillabazione Nà | po | li Pronuncia IPA: /'napoli/

Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal greco antico ea, nuova, e p, città Citazione Parole derivate napoletano, napoletanità, napoletanismo, napoletana, napoli

