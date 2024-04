La definizione e la soluzione di 11 lettere: Lo è un auto dalle ottime prestazioni. PERFORMANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: I crediti deteriorati o prestiti non performanti (in inglese non performing loans, NPL) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto. Si tratta in pratica di crediti delle banche (debiti per gli altri soggetti) per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione di capitale. I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati o crediti inesigibili e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono le sofferenze.

performante m e f sing (pl.: performanti)

(forestierismo) che presenta rendimenti di grado eccellente

Sillabazione

per | for | màn | te

Pronuncia

IPA: /perfor'mante/

Etimologia / Derivazione

dall’inglese (to) perform ossia "compiere eseguire"

Sinonimi

efficiente, competitivo, prestante