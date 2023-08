Le loro prestazioni si misurano in gradi e giri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le loro prestazioni si misurano in gradi e giri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAVATRICI

Significato/Curiosita : Le loro prestazioni si misurano in gradi e giri

Un forcellone in alluminio pro-link regolabile nel precarico di sempre della showa; gli pneumatici misurano 120/70 zr17 all'anteriore e 160/60zr17 al... Distingue fra lavatrici finalizzate all'utilizzo domestico e quelle per quello industriale. nell'uso industriale lo scopo delle lavatrici non è solo quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

