La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo fu Demostene. ORATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'oratoria è l'arte del parlare in pubblico. Viene spesso confusa con la retorica, cioè l'arte del parlare e del persuadere con le parole. In questi termini, l'oratoria appare avere un ambito di utilizzo più ristretto, dato che la retorica ha trovato applicazione anche nella scrittura e ha assunto una fisionomia sfumata, misurandosi in questa veste con altre discipline come linguistica, logica, filosofia del diritto e critica letteraria. La definizione di 'oratoria' è rimasta invece più stabile nel tempo, anche se molte delle analisi e le ricostruzioni concernenti la retorica, che è comunque sorta come una raccolta di principi per ...

oratore m sing

(professione) (letteratura) (linguistica) (storia) (filosofia) chi esercita l'arte di parlare in pubblico

Sillabazione

o | ra | tó | re

Pronuncia

IPA: /ora'tore/

Etimologia / Derivazione

Dal latino orator che deriva da orare cioè "parlare"

Sinonimi