Sportivo che si misura in cinque specialità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivo che si misura in cinque specialità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PENTATLETA

Significato/Curiosita : Sportivo che si misura in cinque specialita

Stecca vengono usate invece nove bilie. inoltre, a seconda delle specialità, si usano cinque oppure nove piccoli birilli disposti a croce al centro del tavolo... Stecca vengono usate invece nove bilie. inoltre, a seconda delleusanooppure nove piccoli birilli disposti a croce al centro del tavolo... Giuseppe Micheli (1888 – ...) è stato un pentatleta italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sportivo che si misura in cinque specialità : sportivo; misura; cinque; specialità; sportivo che usa le pelli di foca per salire; Un montgomery sportivo ; sportivo a cavallo; Uno sportivo che solitamente non è molto alto; Meeting sportivo al coperto; Si misura dal livello del mare; Unità di misura della intensità sonora; Si occupa dei metodi di misura dei fondali marini |; Si occupa dei metodi di misura dei fondali marini; Superano la misura ; Hanno cinque lati in più dei triangoli; In cinque formano un lustro; Il medio fra cinque ; Nel poker cinque carte con i semi uguali; Uno dei cinque libri del Pentateuco; Una specialità dell'atletica |; specialità dell atletica; specialità della cucina milanese; Una specialità gastronomica bolognese; Una specialità a base di gelatina;

Cerca altre Definizioni