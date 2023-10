Piedi della poesia greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piedi della poesia greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : DATTILI

Significato/Curiosita : Piedi della poesia greca

Verso in uso nella poesia greca e latina, usato in particolar modo per la poesia epica o poesia didascalica. secondo le definizioni della metrica classica... Verso in uso nellae latina, usato in particolar modo per laepica odidascalica. secondo le definizionimetrica classica... Nella mitologia greca, i Dattili (in greco antico: t, Dáktuloi, ovvero "Dita") erano un gruppo di antiche divinità, associate alla dea Rea e alla metallurgia. Erano a volte identificati con i Cureti. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

