Un modo di smerciare di nascosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un modo di smerciare di nascosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : SOTTOBANCO

Senza sosta nelle case in disinfestazione, facendola smerciare da lydia in europa e dagli spacciatori di phoenix negli stati uniti, mentre skyler continua... Senza sosta nelle case in disinfestazione, facendolada lydia in europa e dagli spacciatoriphoenix negli stati uniti, mentre skyler continua... Sottobanco, sottotitolato Comitato di svalutazione, è un romanzo di Domenico Starnone pubblicato da Feltrinelli nel 1992. Come la precedente raccolta Ex cattedra, nel libro Starnone parla di argomenti scolastici e sulla situazione nelle scuola italiane degli anni ottanta e anni novanta. Il libro servì ai registi Daniele Luchetti, Riccardo Milani e Riccardo Donna per le trasposizioni cinematografiche e televisive La scuola (1995), Auguri professore (1997) e Fuoriclasse (2011). Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

