La Soluzione ♚ Arrendevoli al tatto La definizione e la soluzione di 8 lettere: Arrendevoli al tatto. CEDEVOLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Aggettivo, forma flessa cedevoli m e f pl plurale di cedevole Sillabazione ce | dé | vo | li Etimologia / Derivazione vedi cedevole Sinonimi (di oggetti, materiali) flessibili, pieghevoli, teneri, molli, morbidi, trattabili Contrari resistenti, rigidi, duri Altre Definizioni con cedevoli; arrendevoli; tatto; Indulgenti arrendevoli; Cedevoli al tatto; Ruvidi al tatto e nei modi;

La risposta a Arrendevoli al tatto

CEDEVOLI

