Cedevoli al tatto

Curiosità su: Abbastanza lentamente. può variare a seconda del livello al quale viene estratto: cedevole al tatto, friabile, marrone scuro o nerastro negli strati inferiori...

La locuzione tessuti molli è una definizione usata in medicina abbastanza ambigua: sostanzialmente si vuole definire così tutto ciò che non ha la stessa densità dell'osso.

È un termine nato più che altro in ambito radiologico, poiché alla radiografia l'osso appare bianco, l'aria è colorata di nero, mentre tutto il resto è di un grigio omogeneo, cosa che non fa distinguere i vari organi e tessuti.

È per tal motivo un termine usato solo al plurale e utilizzato per descrivere qualcosa di grossolano, senza alcuna velleità di precisa individuazione anatomica o di caratterizzazione istologica.

Il termine è stato poi gradualmente introdotto in altre branche medico-chirurgiche, dove ha comunque mantenuto questa caratteristica di indeterminatezza: si può parlare quindi di "tumefazione dei tessuti molli" o di "calcificazione dei tessuti molli", ma non di "calcificazione del tessuto molle del fegato", per esempio.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

molli m e f pl

plurale di molle

Sostantivo, forma flessa

molli m e f pl

plurale di molle

Voce verbale

molli

seconda persona singolare dell'indicativo presente di mollare prima persona singolare del congiuntivo presente di mollare seconda persona singolare del congiuntivo presente di mollare terza persona singolare del congiuntivo presente di mollare terza persona singolare dell'imperativo di mollare

Sillabazione

mòl | li

Etimologia / Derivazione

vedi mollare

Sinonimi

(aggettivo) (di materassi, tessuti) morbidi, teneri, soffici, comodi; cedevoli, deformabili, deboli, inconsistenti, poco consistenti, flosci, sfatti, flaccidi; pieghevoli, elastici, flessibili, flessuosi

morbidi, teneri, soffici, comodi; cedevoli, deformabili, deboli, inconsistenti, poco consistenti, flosci, sfatti, flaccidi; pieghevoli, elastici, flessibili, flessuosi ( senso figurato ) (di caratteri, animi) dolci, delicati, miti, mansueti, condiscendenti

dolci, delicati, miti, mansueti, condiscendenti snervati, smidollati, privi di carattere, fiacchi, rilassati, mosci

( senso figurato ) corrotti, lascivi, dissoluti, languidi

corrotti, lascivi, dissoluti, languidi bagnati, fradici, zuppi, inzuppati, umidi, madidi

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di mollare) allenti, lasci andare, sciogli

allenti, lasci andare, sciogli lasci cadere, liberi, ammolli, allaschi

( senso figurato ) dai, assesti, appioppi, rifili

dai, assesti, appioppi, rifili ( familiare ) affibbi

affibbi ( senso figurato ) abbandoni, lasci, pianti

abbandoni, lasci, pianti lasci perdere, rinunci, interrompi

Contrari