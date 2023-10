Una zona della Francia percorsa dalla Loira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una zona della Francia percorsa dalla Loira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : TURENNA

Significato/Curiosita : Una zona della francia percorsa dalla loira

Ricongiungimento del dipartimento della loira atlantica alla regione amministrativa bretone è un tema piuttosto discusso in francia. includendo questo dipartimento... Ricongiungimento del dipartimentoatlantica alla regione amministrativa bretone è un tema piuttosto discusso in. includendo questo dipartimento... La Turenna o Turena (in francese Touraine) è una delle antiche province francesi. Situata nel bacino della Loira, ha per capoluogo Tours. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

