Vi sorge uno dei più bei castelli della Loira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sorge uno dei più bei castelli della Loira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BLOIS

Significato/Curiosita : Vi sorge uno dei piu bei castelli della loira

Il castello di montsoreau, in stile gotico e rinascimentale, è situato nella valle della loira, comune di montsoreau, a sud-est del dipartimento del maine... Ildi montsoreau, in stile gotico e rinascimentale, è situato nella valle, comune di montsoreau, a sud-est del dipartimento del maine... Blois (pronuncia: /blwa/) è un comune francese di 48 108 abitanti capoluogo del dipartimento del Loir-et-Cher, nella regione del Centro-Valle della Loira. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

