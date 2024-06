La gola percorsa dal Danubio tra i Carpazi e i Balcani

: Un ferro di cavallo è un oggetto, generalmente a forma di U, fatto di ferro, gomma, plastica, cuoio o un laminato di queste sostanze, inchiodato o incollato allo zoccolo di un cavallo o di alcuni altri animali domestici, come i muli, al fine di prevenirne il consumo. Sono disponibili in una larga varietà di materiali e di forme, sviluppate per i diversi tipi di cavallo e per i lavori che devono svolgere.

Italiano: Nome proprio: Porta inv . (antroponimo) cognome italiano. Nome proprio: Porta f sing . (toponimo) comune francese nel dipartimento della Corsica settentrionale; è obbligatorio l'uso dell'articolo determinativo Sono stato alla Porta.. Viene dalla Porta... (toponimo) comune francese nel dipartimento dei Pirenei orientali Sono stato a Porta.. Viene da Porta... (toponimo) toponimo o parte di toponimo; può indicare una strada, un quartiere, un borgo, un villaggio oppure un elemento geografico.