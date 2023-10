Può dirlo monsieur annuendo - Cruciverba

La battaglia di Ðin Biên Ph (in francese: Bataille de Diên Biên Phu; in vietnamita: Chin dch Ðin Biên Ph) fu combattuta fra il 13 marzo 1954 e il 7 maggio 1954 dalle truppe francesi del Corpo di spedizione francese in Estremo Oriente (Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient) e le truppe nazionaliste vietnamite del Vit Minh (abbreviazione di Vit Nam Ðc lp Ðng minh Hi - Lega per l'Indipendenza del Vietnam) nei dintorni del villaggio di Ðin Biên Ph, nel nord-ovest del Vietnam.