L esposizione veneziana

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L esposizione veneziana' è 'Biennale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIENNALE

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Perché la soluzione è Biennale? L'esposizione veneziana, conosciuta come Biennale, è un evento internazionale che si svolge a Venezia, dedicato all'arte contemporanea e alle arti visive. Ogni due anni, questa manifestazione attira artisti, critici e visitatori da tutto il mondo, creando un ponte tra culture diverse e stimolando il dialogo tra creatività e società. La Biennale rappresenta un momento di confronto e scoperta, riflettendo le tendenze più innovative nel panorama artistico globale. È un appuntamento imprescindibile per gli appassionati d'arte.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L esposizione veneziana". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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L esposizione veneziana nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Biennale

Questa pagina è dedicata alla definizione "L esposizione veneziana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L esposizione veneziana" conferma che la soluzione 'Biennale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Biennale

B Bologna I Imola E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L esposizione veneziana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biennale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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