Soluzione 9 lettere : TRENTATRÉ

Significato/Curiosita : Il medico chiede di dirlo

Voce principale: non dirlo al mio capo. la prima stagione della serie televisiva non dirlo al mio capo, composta da 12 episodi, è trasmessa dal 28 aprile... Voce principale: nonal mio capo. la prima stagione della serie televisiva nonal mio capo, composta da 12 episodi, è trasmessa dal 28 aprile... Trentatré (cf. latino triginta tres, greco te a tta) è il numero naturale dopo il 32 e prima del 34. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

