Mettono ordine nel traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettono ordine nel traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIGILI

Significato/Curiosita : Mettono ordine nel traffico

Riscontrate circa 11 000 pagine infette che mettono a rischio gli utenti, esposti soprattutto al furto di identità. nel 2011 facebook ha attivato l'opzione di... Riscontrate circa 11 000 pagine infette chea rischio gli utenti, esposti soprattutto al furto di identità.2011 facebook ha attivato l'opzione di... Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in acronimo C. N. VV. F. ed abbreviato VV. F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia giudiziaria, dipendente dal Ministero dell'interno. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Mettono ordine nel traffico : mettono; ordine; traffico; I cavalieri li mettono agli stivali; Si mettono in cornice; mettono i figli nella tasca; Si mettono nelle scarpe; Anche i più distinti si mettono in coda; I procedimenti per richiamare all ordine ; Un ordine di posti all arena; ordine successione; Disporsi in ordine di battaglia; Rimettere in ordine i conti di un azienda; del traffico : controlla le auto in sosta; I Vigili che gestiscono il traffico ; Il terzo aeroporto lombardo per traffico ; Sigla delle zone a traffico limitato; Se si sbarra cessa il traffico ;

Cerca altre Definizioni