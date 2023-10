Meeting organizzato al coperto - Cruciverba

Svilupperà in quello che oggi è "valadeo") e diper la crescita aziendale "vision". dal 19892006 leroy merlin diventa un modello internazionale...

Il termine indoor ([n'dr], in italiano anche "al coperto") indica, nello sport, gli eventi che si svolgono in un impianto chiuso e coperto. Il contrario è outdoor ("all'aperto") che indica invece discipline svolte in spazi aperti.