La Soluzione ♚ Ordino diversamente le lettere della prima parola La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INDOOR

Curiosità su Ordino diversamente le lettere della prima parola: Il contrario è outdoor ("all'aperto") che indica invece discipline svolte in spazi aperti. Il termine indoor ([n'dr], in italiano anche "al coperto") indica, nello sport, gli eventi che si svolgono in un impianto chiuso e coperto. Origine Il termine indoor è inglese e significa "dentro un edificio", "al chiuso".

Altre Definizioni con indoor; ordino; diversamente; lettere; prima; parola; Detto di gare al coperto; Meeting organizzato al coperto; Meeting sportivo al coperto; Il divario tecnologico fra le nazioni diversamente progredite; Decide di cambiarlo chi si pettina diversamente; Chi ne sta fuori pensa diversamente; L Ortis che ci ricorda le famose ultime lettere; Comprende le lettere dall A alla Z; Diventano bianche a furia di ricevere lettere; Fa prima alzare e poi sedere i tifosi allo stadio; La prima è quella che parla; I flakes per la prima colazione; Parola d incitamento; Parola tradotta in segni; L ultima parola del film;