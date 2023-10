Il grande canale sulla via delle Indie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande canale sulla via delle Indie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SUEZ

Significato/Curiosita : Il grande canale sulla via delle indie

Utilizzano il canale come via di navigazione. prima della costruzione del canale le merci dovevano viaggiare via terra da costa a costa. il transito delle navi... Utilizzanocomedi navigazione. prima della costruzione delle merci dovevano viaggiareterra da costa a costa.transitonavi... Il canale di Suez (in arabo , Qanat al-Suways) è un alveo artificiale navigabile situato in Egitto, a ovest della penisola del Sinai, tra Porto Said (Bûr Sa'îd) sul mar Mediterraneo e Suez (al-Suways) sul Mar Rosso. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il grande canale sulla via delle Indie : grande; canale; sulla; indie; Un grande trasformista; Dà nome al grande golfo a nord di Napoli; grande cioè New York; Cellule di grande interesse medico; Un grande salisburghese; Isola del canale di Sicilia; Importante canale afro-asiatico; TG 24 canale Mediaset di notizie; Dà nome al canale tra l Adriatico e lo Ionio; Importante canale afro asiatico; Scrivono il loro nome sulla copertina del libro; Una limitata imposta sulla ricchezza; Città e porto sulla Senna; L altezza sulla carta d identità; Storico sistema difensivo sulla frontiera franco tedesca; La patrona delle Americhe e delle indie ; Gruppo indie italiano de La canzone del pane; Perla delle indie Orientali; Isole delle indie Occidentali; Colombo ne salpò per... le indie ;

Cerca altre Definizioni