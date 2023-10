Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NORCINO

Significato/Curiosita : Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale

Il termine norcino indica colui che macella il maiale e si occupa di lavorarne le carni, ma può riferirsi anche al gestore della norcineria, ovvero la bottega dove si preparano e si vendono tutti i prodotti derivati dalla lavorazione delle carni di maiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un esperto nel lavorare e insaccare le carni di maiale : esperto; lavorare; insaccare; carni; maiale; Avvocato esperto in problemi coniugali; Un esperto in rimedi naturali; Un esperto d indagini sull opinione pubblica; esperto nell applicazione di cure; Un uomo di mare esperto ; lavorare il marmo; Donne che sanno lavorare ai ferri; lavorare i campi; lavorare con un noto stumento a rotazione; Era costretto a lavorare in catene; Graticola per carni ; Ha carni squisite; Condimento per carni a base di uovo e limone; Un volatile dal piumaggio mimetico e dalle ottime carni ; Quelle salmonate hanno le carni rosa; Parassita che passa dal maiale all uomo; La pellaccia del maiale ; Un animale come il maiale ; Lo fornisce il maiale ; Insacca carne di maiale ;

Cerca altre Definizioni