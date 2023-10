Accessorio del caminetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accessorio del caminetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : SOFFIETTO

Significato/Curiosita : Accessorio del caminetto

Anche fuoco o caminetto, è stato praticamente il primo metodo di riscaldamento di un'abitazione. in qualsiasi castello, rocca o abitazione del passato è ancora... Anche fuoco o, è stato praticamente il primo metodo di riscaldamento di un'abitazione. in qualsiasi castello, rocca o abitazionepassato è ancora... Una fotocamera a soffietto, pieghevole o folding è una fotocamera con messa a fuoco anteriore a soffietto. Prende infatti il nome dalla caratteristica di essere piegata e richiudibile in un pacchetto compatto e robusto per la conservazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

