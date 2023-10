Il titolo di Dracula - Cruciverba

Stoker's" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bram stoker's(disambigua).bram stoker (bram stoker's) è...

Conte è un titolo nobiliare, diffuso in Europa, superiore al titolo di visconte e inferiore a quello di marchese. In età carolingia il titolo era usato per indicare genericamente un funzionario pubblico nella veste di governatore civile di un territorio, infatti, nelle fonti non è raro trovare indicati come comes anche aristocratici a cui era affidato il controllo di marche o ducati.