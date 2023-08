Sostegno per bracieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostegno per bracieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIPODE

Significato/Curiosità : Sostegno per bracieri

Il tripode è un sostegno composto da tre gambe che si uniscono in un punto centrale, offrendo stabilità e supporto a vari oggetti, tra cui i bracieri. Questo dispositivo è stato utilizzato storicamente per sostenere bracieri da campeggio o da cucina, consentendo di cucinare o riscaldarsi in modo sicuro e pratico. La sua struttura a tre gambe garantisce una distribuzione uniforme del peso e impedisce il ribaltamento dell'oggetto appoggiato. Oggi, il tripode è ancora utilizzato per diverse finalità, come nel campeggio, nelle cucine all'aperto e nelle cerimonie tradizionali. La sua semplice e funzionale progettazione lo rende un supporto essenziale in molte situazioni.

