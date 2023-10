Serve come una corda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve come una corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : FUNE

Significato/Curiosita : Serve come una corda

Stilo-mastoideo. serve il palato nella parte anteriore della lingua, attraversa l'orecchio medio, e porta i messaggi del gusto al cervello. la corda del timpano... Stilo-mastoideo.il palato nella parte anteriore della lingua, attraversa l'orecchio medio, e porta i messaggi del gusto al cervello. ladel timpano... La fune è una corda costituita da un insieme di fili metallici o di fibra tessile strettamente avvolti a forma di spirale. Qualora sia costituita da più fili avvolti a spirale attorno un'anima è detta trefolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

