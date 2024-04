La Soluzione ♚ Assedia una ragazza La definizione e la soluzione di 13 lettere: Assedia una ragazza. CORTEGGIATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Assedia una ragazza: Uomini e donne è un programma televisivo italiano di genere talk show e dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Sostantivo Significato e Curiosità su: Uomini e donne è un programma televisivo italiano di genere talk show e dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. corteggiatore m sing chi lusinga una donna per avere con lei una relazione amorosa Sillabazione cor | teg | gia | tó | re Pronuncia IPA: /kortedda'tore/ Etimologia / Derivazione deriva da corteggiare, deriva da corte Sinonimi spasimante, pretendente, ammiratore, innamorato

( scherzoso ) cascamorto

CORTEGGIATORE

