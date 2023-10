Pizzi: lanciò Grazie dei fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pizzi: lanciò Grazie dei fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : NILLA

Significato/Curiosita : Pizzi: lancio grazie dei fiori

Adionilla Pizzi, detta Nilla (Sant'Agata Bolognese, 16 aprile 1919 – Milano, 12 marzo 2011) è stata una cantante e attrice italiana. fu la vincitrice del primo festival di sanremo nel 1951, con grazie dei fiori. l'anno seguente si classificò prima, seconda e terza, rispettivamente...

