Piccolo getto d acqua da fontana - Cruciverba

I pennacchi del mantello, noti anche come zampilli (in inglese mantle plumes), sono un fenomeno geologico proposto originariamente da W. Jason Morgan nel 1971. Vengono descritti come degli zampilli o pennacchi caldi, di materia relativamente primordiale, che risalgono dal profondo del mantello confinante con il nucleo esterno, grazie alla spinta idrostatica dovuta alla loro minore densità e che alimentano sacche di magma (dette hotspot o punti caldi) posti vicino alla superficie, come nel parco di Yellowstone o alle isole Hawaii.