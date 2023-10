Lamberto ex Primo Ministro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lamberto ex Primo Ministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DINI

Significato/Curiosita : Lamberto ex primo ministro

Governo primo ministro segretario di stato, che attribuiva al presidente del consiglio poteri maggiori e una superiorità gerarchica sugli altri ministri. con... Governosegretario di stato, che attribuiva al presidente del consiglio poteri maggiori e una superiorità gerarchica sugli altri. con... Lamberto Dini (Firenze, 1º marzo 1931) è un politico, economista e banchiere italiano, presidente del Consiglio dei ministri dal 17 gennaio 1995 al 18 maggio 1996 e ministro degli affari esteri dal 18 maggio 1996 al 6 giugno 2001. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lamberto ex Primo Ministro : lamberto; primo; ministro; Il primo carro armato; Le ultime del primo ; Si macchiò del primo omicidio; Il film per il quale Jessica Lange ebbe il primo Oscar; Il film per cui Jessica Lange ebbe il primo Oscar; L Abba che fu ministro degli Esteri di Israele; Il Giovanni più volte Primo ministro fra 800 e 900; Il primo ministro inglese; Cosi è detto il ministro della Giustizia; In comune ha un ruolo simile a quello di ministro ;

Cerca altre Definizioni