Indica la disposizione dei locali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica la disposizione dei locali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PLANIMETRIA

Significato/Curiosita : Indica la disposizione dei locali

La planimetria è una rappresentazione in piano dello spazio o di una superficie, di un terreno o di un territorio, di un edificio o di una costruzione, di un macchinario o di un oggetto. Riguarda quindi varie discipline scientifiche e tecniche ed equivale al concetto di pianta nel disegno tecnico per le rappresentazioni più limitate (edifici, macchinari, oggetti).

Altre risposte alla domanda : Indica la disposizione dei locali : indica; disposizione; locali; Espressione inglese che indica opinioni prive di qualsiasi tipo di pregiudizio; indica chi non c è più; indica un esagerazione; Il suo numero indica le velocità supersoniche; Il suo numero indica le velocità supersoniche; Revoca di una disposizione ; Ordinata disposizione ; disposizione a 360 gradi; disposizione alla correttezza onestà di intenti; Caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi; locali per il mosto; locali molto diffusi in Germania; locali per esperimenti; locali sotto i tetti; Lo sono i locali ben ventilati;

