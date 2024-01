La definizione e la soluzione di: La parte fissa della dinamo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In ingegneria meccanica e in ingegneria elettrica lo statore, in una macchina avente parti in movimento, è l'insieme delle parti fisse. Il termine è di uso comune nelle macchine rotanti, quali i motori elettrici, le turbine o altre macchine, in quanto contrapposto al cosiddetto rotore (parte mobile).

Italiano

Sostantivo

statore ( approfondimento) m sing (pl.: statori)

(elettrotecnica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte fissa di un dispositivo

Sostantivo

statore m solo sing

Sillabazione

sta | tò | re

Pronuncia

IPA: /sta'tore/

Etimologia / Derivazione

da stato