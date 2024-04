La Soluzione ♚ La Dinamo del calcio ucraino

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La Dinamo del calcio ucraino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : KIEV

Curiosità su La dinamo del calcio ucraino: Luglio 2021. campionato ucraino: 5 dinamo kiev: 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 coppa d'ucraina: 3 dinamo kiev: 1995-1996, 1997-1998... Kiev (in ucraino , Kyïv, , AFI: ['kjiu]; in russo , Kiev , AFI: ['ki(j)f]; in yiddish: Kiv), in italiano chiamata storicamente Chiovia, è una città a statuto speciale dell'Ucraina, capitale e città più popolosa del paese nonché capoluogo dell'omonima oblast', dalla quale è amministrativamente indipendente. Nel 2020 la popolazione era pari a 2 967 360 abitanti.

