Fanno tornare in gara chi pensava d esserne fuori - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : RIPESCAGGI

Significato/Curiosita : Fanno tornare in gara chi pensava d esserne fuori

396. battaglia senza quirk ("" "kosei" naki tatakai) 397. portare fuori la spazzatura ( gomi hiroi) 398. toshinori yagi: rising/origin (:... 396. battaglia senza quirk ("" "kosei" naki tatakai) 397. portarela spazzatura ( gomi hiroi) 398. toshinori yagi: rising/origin (:... Il ripescaggio è una pratica che viene attuata in alcune competizioni sportive ad eliminazione, che consente di passare al turno successivo a partecipanti che, per un piccolo margine, non sono riusciti a soddisfare gli standard di qualificazione. Esistono diverse forme di ripescaggio; sostanzialmente ai concorrenti eliminati viene data una seconda possibilità di rientrare nel torneo e poter vincere. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

