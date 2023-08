Un asta può esserne con o senza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un asta può esserne con o senza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCANTO

Significato/Curiosita : Un asta puo esserne con o senza

Correggio o il roncone), passando poi ai libri di testo: «falcione. ronca, arme in asta adunca, a guisa di falce, con uno spuntone alla dirittura dell'asta. può... Diventerebbero nuovi custodi, diminuendo così l'efficacia dell'incantesimo. un incanto fidelius è stato usato su lily e james potter con peter minus come custode... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

