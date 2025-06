Finire in malora senza un euro nei cruciverba: la soluzione è Rovinarsi

ROVINARSI

Curiosità e Significato di "Rovinarsi"

Perché la soluzione è Rovinarsi? Rovinarsi significa trovarsi in una situazione di grande difficoltà, spesso a causa di scelte sbagliate o cattive abitudini. Può riferirsi non solo alla perdita di denaro, ma anche a una vita compromessa sul piano personale o professionale. In sostanza, è un processo che porta a un deterioramento della propria condizione, sia economica che esistenziale.

Come si scrive la soluzione Rovinarsi

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

