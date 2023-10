Data alle stampe pubblicata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Data alle stampe pubblicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDITA

Significato/Curiosita : Data alle stampe pubblicata

Canapa importata dall'italia. a differenza delle stampe a caratteri mobili in oriente, il sistema di stampa a caratteri mobili di gutenberg vide fin da subito... Canapa importata dall'italia. a differenza dellea caratteri mobili in oriente, il sistema dia caratteri mobili di gutenberg vide fin da subito... Editta è un nome proprio di persona italiano femminile. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Data alle stampe pubblicata : data; stampe; pubblicata; Gli anelli con la data ; Prima della data ; Spostamento di data ; Permette di stabilire la data della Pasqua; data momentaneamente con l accordo di restituirla; Borsa spesso rigida per stampe fogli e documenti; Pubblicato dato alle stampe ; Particolari stampe artistiche; Pubblicato, dato alle stampe ; Locale di sviluppi e stampe ; Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore; Cosi è detta una notizia falsa pubblicata per far colpo; pubblicata ; Mai pubblicata prima; Opera mai pubblicata prima;

Cerca altre Definizioni