La Claudia richiesta top model degli Anni 90 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Claudia richiesta top model degli Anni 90. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : SCHIFFER

Significato/Curiosita : La claudia richiesta top model degli anni 90

Supermodella e fotografa danese. è stata una delle più importanti top model degli anni '90. di madre peruviana e padre danese, ha una sorella minore, anita... Supermodella e fotografa danese. è stata una delle più importanti. di madre peruviana e padre danese, ha una sorella minore, anita... Claudia Maria Schiffer, (pronuncia tedesca ['kladia 'f]), accreditata anche come Claudia Vaughn, (Rheinberg, 25 agosto 1970) è una supermodella, attrice e produttrice cinematografica tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni novanta. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

