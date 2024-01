La definizione e la soluzione di: Le model più fotografate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Curiosità su: le chiede di partecipare al new model today edizione russa del concorso per giovani modelle, dove arrivò seconda. lavora prima con la why not model di...

top

(forestierismo) (abbigliamento) maglietta aderente che lascia scoperti l'addome e le spalle (gergale) il massimo, qualcosa superiore nel proprio ambito, in genere attribuito ad oggetti o comunque cose materiali mi sono informato per l'acquisto della villa di cui mi avevi parlato: 3.000.000,00... però è il top lì

Sillabazione

Lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

dall'inglese top cioè "vetta, mica"

Sinonimi

vertice, vetta massimo, sommo, apice, cima, culmine, non plus ultra, colmo, grado più alto, primo posto

Contrari

palese, minimo, fondo, grado piú basso, ultimo posto.

Proverbi e modi di dire