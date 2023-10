Chioma di : è una costellazione vicina al Leone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chioma di : è una costellazione vicina al Leone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : BERENICE

Significato/Curiosita : Chioma di : e una costellazione vicina al leone

Nelle opere di gerardus mercator e di tycho brahe. si trova vicino al leone. la chioma di berenice è una costellazione di facile individuazione, nonostante... Geografia Berenice Trogloditica – città dell'Egitto, sulla costa del Mar Rosso

– città dell'Egitto, sulla costa del Mar Rosso Berenice – antica città della Libia, corrispondente all'odierna Bengasi

– antica città della Libia, corrispondente all'odierna Bengasi Berenice Pancrisia – antica città situata nel deserto nord-orientale del Sudan

– antica città situata nel deserto nord-orientale del Sudan Berenice – città dell'Epiro

– città dell'Epiro Berenice (Aqaba) – città dell'Egitto tolemaico Letteratura Berenice – pseudonimo della giornalista e scrittrice Jolena Baldini

– pseudonimo della giornalista e scrittrice Jolena Baldini Berenice ( Bérénice ) – tragedia di Jean Racine del 1670

( ) – tragedia di Jean Racine del 1670 Berenice – racconto di Edgar Allan Poe del 1835

– racconto di Edgar Allan Poe del 1835 Chioma di Berenice – elegia di Callimaco

– elegia di Callimaco La chioma di Berenice – romanzo di Denis Guedj Musica Berenice – opera di Georg Friedrich Händel del 1737

– opera di Georg Friedrich Händel del 1737 Berenice – opera di Domenico Sarro

– opera di Domenico Sarro Berenice (Bérénice) – opera di Albéric Magnard Persone Berenice di Rodi (o Callipatera, V secolo a.C.) – figlia di Diagora di Rodi

(o Callipatera, V secolo a.C.) – figlia di Diagora di Rodi Berenice – regina seleucide

– regina seleucide Berenice I – moglie del faraone Tolomeo I.

– moglie del faraone Tolomeo I. Berenice II – figlia di Magas, re di Cirene e moglie del faraone Tolomeo III.

– figlia di Magas, re di Cirene e moglie del faraone Tolomeo III. Berenice III – anche nota come Cleopatra Berenice, regina d'Egitto insieme al marito Tolomeo X Alessandro I.

– anche nota come Cleopatra Berenice, regina d'Egitto insieme al marito Tolomeo X Alessandro I. Berenice IV – figlia di Tolomeo XII e Cleopatra V.

– figlia di Tolomeo XII e Cleopatra V. Berenice – madre di Agrippa I.

– madre di Agrippa I. Berenice di Cilicia – figlia di Erode Agrippa I, re d'Iturea (Cilicia), di cui s'invaghì l'imperatore Tito. Altro Berenice – nome proprio di persona italiano femminile

– nome proprio di persona italiano femminile Berenice – personaggio dell'OAV La leggenda dei guerrieri scarlatti dei Cavalieri dello zodiaco

– personaggio dell'OAV dei Berenice – un genere di Campanulaceae

