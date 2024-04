La Soluzione ♚ Ha la chioma affusolata La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ha la chioma affusolata. CIPRESSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha la chioma affusolata: Cupressus L., 1753 è un genere di piante della famiglia Cupressaceae (cipressi in senso ampio) comprendente alberi anche di notevoli dimensioni, alti fino a 50 metri, con chioma generalmente affusolata, piramidale, molto ramificata e rametti cilindrici con numerosissime foglie. Sostantivo Significato e Curiosità su: Cupressus L., 1753 è un genere di piante della famiglia Cupressaceae (cipressi in senso ampio) comprendente alberi anche di notevoli dimensioni, alti fino a 50 metri, con chioma generalmente affusolata, piramidale, molto ramificata e rametti cilindrici con numerosissime foglie. cipresso ( approfondimento) m sing (pl.: cipressi) (botanica) albero sempreverde del genere Cupressus (falegnameria) legno dell'albero del cipresso Sillabazione ci | près | so Pronuncia IPA: /ti'prsso/ Etimologia / Derivazione dal latino cupressus e più tardi cypressus Citazione Parole derivate cipresseto Alterati ( diminutivo ) cipressetto, cipressino

cipressetto, cipressino (accrescitivo) cipressone Iperonimi Conifere, Cupressacee Altre Definizioni con cipresso; chioma; affusolata; Albero da viali e da cimiteri; Conifera tipica delle paludi; Chioma di: costellazione; Alberi dalla chioma folta;

