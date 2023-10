Un automezzo per gruppi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un automezzo per gruppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PULLMAN

Significato/Curiosita : Un automezzo per gruppi

I gruppi di azione patriottica (gap), formati dal comando generale delle brigate garibaldi alla fine dell'ottobre 1943, erano piccoli gruppi di partigiani... di azione patriottica (gap), formati dal comando generale delle brigate garibaldi alla fine dell'ottobre 1943, erano piccolidi partigiani... William James Pullman (Hornell, 17 dicembre 1953) è un attore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un automezzo per gruppi : automezzo; gruppi; automezzo per gruppi; Migliora l aerodinamicità di un automezzo ; automezzo per merci; automezzo in cui si può cucinare e dormire; L automezzo dell agricoltore; Automezzo per gruppi ; gruppi di lupi; gruppi di equazioni; I gruppi di contribuenti; gruppi di persone che si inviano;

Cerca altre Definizioni