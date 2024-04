La Soluzione ♚ Automezzo per gruppi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Automezzo per gruppi. PULLMAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Automezzo per gruppi: William James Pullman (Hornell, 17 dicembre 1953) è un attore statunitense. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: William James Pullman (Hornell, 17 dicembre 1953) è un attore statunitense. pullman ( approfondimento) m inv bus (travelling between towns), coach (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) autobus per grandi distanze Sillabazione pùll | man Pronuncia IPA: /'pulman/ Etimologia / Derivazione dal nome dell'industriale americano G. Pullman che ne fabbricò i primi esemplari alla fine del XIX secolo Sinonimi torpedone, bus, autobus, corriera, autocorriera

Sinonimi torpedone, bus, autobus, corriera, autocorriera carrozza ferroviaria Varianti autopullman Altre Definizioni con pullman; automezzo; gruppi; Un veicolo con molti sedili; Un automezzo per gruppi; Gruppi di coppie; Gruppi di delinquenti; Nel Medioevo guidava gruppi di amanuensi;

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'Automezzo per gruppi' è PULLMAN.