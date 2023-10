Agevola il volo cieco - Cruciverba

Amici riuniti a discutere...ben presto ci trovammo in un vicolo...a me vennesospetto...che prima di applicarci a ricerche di quel genere, fosse...

Il radar (acronimo dell'inglese «radio detection and ranging», in italiano: "radiorilevamento e misurazione di distanza") è un sistema che utilizza onde elettromagnetiche appartenenti allo spettro delle onde radio o microonde per il rilevamento e la determinazione (in un certo sistema di riferimento) della posizione (coordinate in distanza, altezza e azimuth) ed eventualmente della velocità di oggetti (bersagli, target) sia fissi che mobili, come aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo.