Veleno per frecce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veleno per frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CURARO

Significato/Curiosita : Veleno per frecce

Brasile, ecuador e colombia usare un veleno da freccia chiamato curari o urari (che in lingua locale significa appunto veleno), in grado di uccidere animali... Brasile, ecuador e colombia usare undachiamato curari o urari (che in lingua locale significa appunto), in grado di uccidere animali... Curaro è il nome comune di numerosi estratti alcaloidi di cui il principale è la tubocurarina preparati a partire da diverse piante della foresta amazzonica, utilizzati originariamente dagli indigeni sudamericani come veleno da freccia per la caccia e in seguito utilizzati come modelli per lo sviluppo di farmaci bloccanti neuromuscolari utilizzati principalmente in campo anestesiologico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Veleno per frecce : veleno; frecce; Un veleno degli Indios; La cura per il veleno ; Il veleno di Socrate; veleno per roditori; Un micidiale veleno ; Folgori e frecce ; Riparavano dalle frecce ; Contiene le frecce ; Soldati con le frecce ; Custodia in cui l arciere porta le frecce ;

Cerca altre Definizioni