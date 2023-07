Il potente veleno per le frecce degli Indios - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il potente veleno per le frecce degli Indios. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CURARO

Significato/Curiosità : Il potente veleno per le frecce degli Indios

Il curaro è un potente veleno utilizzato tradizionalmente dagli indigeni dell'Amazzonia per le punte delle frecce. Questo veleno è stato impiegato per la caccia e la guerra, poiché la sua tossicità agisce rapidamente paralizzando il sistema nervoso delle prede o dei nemici. Il curaro è ottenuto da una miscela di diverse piante amazzoniche, e le diverse tribù possono avere metodi e ricette variegate per la sua preparazione. Nonostante la sua efficacia come veleno, il curaro è anche stato studiato per le sue proprietà medicinali, utilizzato nella ricerca medica per sviluppare farmaci per le malattie neuromuscolari.

