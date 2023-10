Un tiro molto forte nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tiro molto forte nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORDATA

Significato/Curiosita : Un tiro molto forte nel calcio

Raducioiu, forte della presenza di numerosi giocatori che, a differenza del passato, militano in diversi campionati europei, esprime un bel calcio e frena... Bordata – tipo di virata nella navigazione a vela

– tipo di virata nella navigazione a vela Bordata – uso simultaneo dei cannoni di un singolo lato della nave Raducioiu,della presenza di numerosi giocatori che, a differenza del passato, militano in diversi campionati europei, esprimebele frena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

