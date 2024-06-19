Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017' è 'Sant Elia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANT ELIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sant Elia? Il nome di questo impianto è legato alla storia della squadra rossoblù, rappresentando un luogo simbolico e carico di emozioni per i tifosi. Costruito in un quartiere di Cagliari, ha ospitato numerose partite importanti e momenti memorabili del calcio sardo. La sua struttura ha subito vari interventi nel tempo per migliorarne la capacità e le caratteristiche tecniche. Ricordato con affetto, rimane un punto di riferimento per gli appassionati della squadra.

Quando la definizione "Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sant Elia:

S Savona A Ancona N Napoli T Torino E Empoli L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stadio del Cagliari Calcio fino al 2017" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

