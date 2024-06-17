La figura presa di mira nel poligono di tiro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La figura presa di mira nel poligono di tiro' è 'Sagoma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGOMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La figura presa di mira nel poligono di tiro" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La figura presa di mira nel poligono di tiro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sagoma? La sagoma rappresenta il bersaglio utilizzato nei poligoni di tiro, disegnata per simulare la forma di un obiettivo da colpire. Viene impiegata per testare la precisione e le capacità di mira dei tiratori. La sua forma permette di esercitarsi in modo realistico e mirato, contribuendo allo sviluppo della tecnica di mira. La sagoma diventa così un elemento fondamentale per migliorare le performance e la sicurezza durante le esercitazioni.

Quando la definizione "La figura presa di mira nel poligono di tiro" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La figura presa di mira nel poligono di tiro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sagoma:

S Savona A Ancona G Genova O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La figura presa di mira nel poligono di tiro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

