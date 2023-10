Li tira il marionettista - Cruciverba

Su un pericoloso cybercriminale che si fa chiamare, la cui attività principale èghost hacking, cioè la presa di controllo della mente...

Burattino senza fili è il 5º album in studio del cantautore italiano Edoardo Bennato, pubblicato nel 1977 dalla Ricordi, che apre la trilogia dei concept-album. Il cantautore ha tratto idee dal classico della letteratura fantastica per bambini: il Pinocchio di Carlo Collodi. L’opera è una metafora del potere che impone la propria cultura e la propria nozione di normalità, respingendo e opprimendo chi si allontana dalle regole prefissate per cercare una personale percezione del mondo.